Catanzaro-Avellino 750 posti per i tifosi biancoverdi | le info sulla prevendita

L’U.S. Avellino 1912 ha aperto la prevendita dei biglietti per il settore ospiti della gara contro il Catanzaro, in programma sabato 13 dicembre alle 17:15. Sono disponibili 750 posti riservati ai tifosi biancoverdi nello stadio “Ceravolo” di Catanzaro, valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B.

