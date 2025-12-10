Catania focus il 15 dicembre sui nuovi percorsi di inserimento delle persone detenute

Il 15 dicembre, al Palazzo delle Scienze di Catania, si terrà un convegno promosso da Unict e Seconda Chance, dedicato ai nuovi percorsi di inserimento delle persone detenute. L'evento mira a promuovere iniziative volte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso progetti innovativi e collaborazioni tra istituzioni e associazioni.

Convegno promosso da Unict e Seconda Chance VERSO NUOVI PERCORSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE DETENUTE Il 15 dicembre al Palazzo delle Scienze. Interverrà S.E. Mons Luigi Renna Arcivescovo Metropolita di Catania CATANIA – Analizzare la realtà del contesto carcerario meridionale, e raccogliere le buone pratiche promosse in questi anni in ambito carcerario a favore dei giovani detenuti per progettare iniziative di formazione che possano sostenerli nel percorso di fuoriuscita e reinserimento sociale. Con questi obiettivi nasce il convegno promosso dall'Università di Catania e Seconda Chance "Liberi di lavorare – Verso nuovi percorsi di inserimento delle persone detenute" che si terrà lunedì 15 dicembre nell'Aula Magna del Palazzo delle Scienze (Corso Italia 55 Catania) che vedrà la partecipazione di S.

