Catania Capodanno 2026 | Delia è l’artista misteriosa che completa la line-up in Piazza Duomo

A Catania, il Capodanno 2026 si arricchisce di una sorpresa: Delia, l'artista misteriosa, completa la line-up in Piazza Duomo. Dopo la finale di X Factor, è stata annunciata come la cantante attesa per la notte del 31 dicembre, aggiungendo fascino e incanto alla celebrazione di fine anno in città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale dopo la finale di X Factor. È Delia la tanto attesa “cantante X” che andrà a completare il cast degli artisti previsti per la notte del 31 dicembre in Piazza Duomo a Catania. L’indiscrezione, anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma natalizio, diventa ora ufficiale dopo la conclusione di X Factor, che ha visto la giovane cantautrice impegnata fino all’ultima serata del talent. Una line-up che celebra la musica siciliana. La presenza di Delia si aggiunge a quella degli altri artisti dell’isola già annunciati: Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com