Catania Capodanno 2026 | Delia è l’artista misteriosa che completa la line-up in Piazza Duomo
A Catania, il Capodanno 2026 si arricchisce di una sorpresa: Delia, l'artista misteriosa, completa la line-up in Piazza Duomo. Dopo la finale di X Factor, è stata annunciata come la cantante attesa per la notte del 31 dicembre, aggiungendo fascino e incanto alla celebrazione di fine anno in città.
L'annuncio ufficiale dopo la finale di X Factor. È Delia la tanto attesa "cantante X" che andrà a completare il cast degli artisti previsti per la notte del 31 dicembre in Piazza Duomo a Catania. L'indiscrezione, anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma natalizio, diventa ora ufficiale dopo la conclusione di X Factor, che ha visto la giovane cantautrice impegnata fino all'ultima serata del talent. Una line-up che celebra la musica siciliana. La presenza di Delia si aggiunge a quella degli altri artisti dell'isola già annunciati: Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà.
Concerto di Capodanno sul palco di piazza Duomo arriva anche Delia di X Factor - Zazoom Social News
Da X Factor al palco di Catania: Delia completa la line up degli artisti che si esibiranno a Capodanno - La sua performance si affiancherà a quelle, già annunciate, degli artisti siciliani Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà, che accompagneranno la città verso il nuovo anno insieme ai protagonisti ... Scrive lasicilia.it
Capodanno a Catania, svelata l’identità dell’artista che affiancherà Ghali: ecco chi è - Immagine di repertorioCatania, Piazza Duomo È Delia la “cantante X” attesa per... Segnala msn.com
Zapato torna sul palco di Capodanno in Piazza Duomo a Catania Dopo il grande successo della sua esibizione del 2022. Un ritorno atteso, che conferma il forte legame dell’artista con la sua città. Renato Zappalà, classe ’64, cantante e attore catanese noto c - facebook.com Vai su Facebook
