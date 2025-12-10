Catania alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo

A Catania, la Città dei Ragazzi si anima con le iniziative natalizie del Gruppo Ance Giovani etneo, portando solidarietà e spirito di comunità. L'evento nel quartiere Angeli Custodi mette in luce l'importanza di valori come condivisione e sostegno reciproco, rendendo questa festività un momento di unità e solidarietà per tutta la città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS LO SPIRITO NATALIZIO DEL GRUPPO GIOVANI DI ANCE CATANIA SCALDA LA “CITTÀ DEI RAGAZZI”, POLMONE SOCIALE DELLA CITTÀ Solidarietà: riflettori accesi sulla struttura nel quartiere Angeli Custodi. CATANIA – Una struttura dal grande valore sociale, quale presidio educativo, culturale e di accoglienza per la comunità. Un punto di ritrovo che ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai più disagiati: si tratta della Città dei Ragazzi di Catania, su cui il Gruppo Ance Giovani Catania ha voluto accendere i riflettori per le sue grandi potenzialità in termini di responsabilità sociale e di investimento sul futuro del territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo

' La Città di Catania con il suo centro storico in periodo natalizio vista tramite drone dall'alto. - facebook.com Vai su Facebook