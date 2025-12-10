Castiglion Fiorentino incontro con le aziende zootecniche
Il 17 novembre a Castiglion Fiorentino si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione comunale, le aziende zootecniche e i referenti ASL per affrontare le problematiche legate alla proliferazione di mosche nella zona di Brolio, dopo aver ascoltato anche i residenti e i titolari delle strutture ricettive.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Castiglion Fiorentino, incontro con l e aziende zootecniche. L’Amministrazione comunale, dopo aver incontrato i residenti ed i titolari delle strutture ricettive ubicate in area Brolio, ha fatto il punto anche con le aziende zootecniche ed in data 17 novembre si è tenuto un incontro presso la Sala San Michele, unitamente ai referenti Asl, per analizzare in dettaglio le problematiche legate alla proliferazione di mosche nella zona. Preliminarmente i rappresentanti della Asl hanno precisato che il polo zootecnico ubicato nel Comune di Castiglion Fiorentino, come volume di capi trattati, è uno dei più grandi in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
