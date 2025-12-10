Castelletto famiglia intossicata dal monossido di carbonio | il padre trovato a terra con difficoltà a deambulare

Ilsecoloxix.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia di Castelletto è stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. Il padre, 43 anni, e i due figli sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre la madre ha assistito i bambini prima di essere aiutata a sua volta. L'incidente ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

L’uomo, 43 anni, e i due figli subito accompagnati in ospedale: la madre soccorsa dopo aver accompagnato i bambini al Gaslini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

castelletto famiglia intossicata dal monossido di carbonio il padre trovato a terra con difficolt224 a deambulare

© Ilsecoloxix.it - Castelletto, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: il padre trovato a terra con difficoltà a deambulare

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Genova, tre in ospedale - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte a Genova Castelletto in via Cesare Cabella, il padre e i due figli sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali San Martino e Gaslin ... Riporta rainews.it