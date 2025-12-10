Castellammare abusi su alunni minorenni | professoressa rinviata a giudizio

Emanuela Cozzitorto, insegnante di sostegno di 38 anni di Castellammare, è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l’accusa di abusi su minori, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione al rapporto sessuale.

È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l'insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

