Castellammare abusi su alunni minorenni | professoressa rinviata a giudizio
Emanuela Cozzitorto, insegnante di sostegno di 38 anni di Castellammare, è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l’accusa di abusi su minori, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione al rapporto sessuale.
È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l'insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento.
