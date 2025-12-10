Castellabate ospita il torneo di calcio internazionale Trofeo Due Sicilie Cilento
Castellabate si prepara ad accogliere il prestigioso torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”. L’evento si terrà presso lo stadio “A.”, attirando squadre provenienti da diversi paesi e appassionati di calcio, offrendo un’occasione unica per vivere momenti di sport e spettacolo nel suggestivo contesto del Cilento.
Castellabate è pronta ad ospitare il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento” che si svolgerà presso lo stadio “A.Carrano” di Santa Maria l’11-12-13 dicembre. Nella giornata di giovedì 11 dicembre, alle ore 16 presso la Casa Comunale in Piazza Lucia, si svolgerà la conferenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Castellabate ospita l’edizione del torneo riconosciuto dalla CONIFA, tre nazionali in arrivo dall’Italia e dall’Europa per una tre giorni di sport e confronto internazionale #Castellabate #Cilento #Calcio #TrofeoDueSicilie #Sport #CONIFA - facebook.com Vai su Facebook
? #CASTELLABATE OSPITA IL TORNEO DI CALCIO INTERNAZIONALE “TROFEO DUE SICILIE #CILENTO” GIOVEDÌ ORE 16.00 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE PRESSO LA CASA COMUNALE Vai su X
Castellabate ospita il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”: giovedì la conferenza stampa di presentazione - Castellabate è pronta ad ospitare il torneo di calcio internazionale “ Trofeo Due Sicilie Cilento ” che si svolgerà presso lo stadio “A. Si legge su infocilento.it
