Castellabate ospita il torneo di calcio internazionale Trofeo Due Sicilie Cilento

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellabate si prepara ad accogliere il prestigioso torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”. L’evento si terrà presso lo stadio “A.”, attirando squadre provenienti da diversi paesi e appassionati di calcio, offrendo un’occasione unica per vivere momenti di sport e spettacolo nel suggestivo contesto del Cilento.

Castellabate è pronta ad ospitare il torneo di calcio internazionaleTrofeo Due Sicilie Cilento” che si svolgerà presso lo stadio “A.Carrano” di Santa Maria l’11-12-13 dicembre. Nella giornata di giovedì 11 dicembre, alle ore 16 presso la Casa Comunale in Piazza Lucia, si svolgerà la conferenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

castellabate ospita torneo calcioCastellabate ospita il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”: giovedì la conferenza stampa di presentazione - Castellabate è pronta ad ospitare il torneo di calcio internazionale “ Trofeo Due Sicilie Cilento ” che si svolgerà presso lo stadio “A. Si legge su infocilento.it