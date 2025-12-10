Castel Volturno smantellata piazza di spaccio stile Scampia | 11 arresti tra cui due minorenni

A Castel Volturno, è stato smantellato un'importante piazza di spaccio gestita da un gruppo proveniente da Secondigliano. L'operazione ha portato all'arresto di 11 persone, tra cui due minorenni, e ha portato alla luce un'attività criminale attiva 24 ore su 24 nel complesso Royal Residence, caratterizzata da intimidazioni e controlli armati.

Il gruppo criminale, proveniente da Secondigliano, gestiva lo spaccio 24 ore su 24 nel complesso Royal Residence, intimidendo i residenti con incendi e controlli armati.. Napoli, 10 dic. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta), al termine di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Napoli e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di 11 persone, di cui due minorenni all’epoca delle indagini, ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi da fuoco, nonché di numerose cessioni di droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castel Volturno, smantellata piazza di spaccio stile Scampia: 11 arresti tra cui due minorenni

