castel volturno smantellata piazza di spaccio del clan bidognetti dei casalesi

A Castel Volturno, i Carabinieri hanno smantellato una maxi piazza di spaccio gestita dal clan Bidognetti dei Casalesi. L'operazione ha coinvolto un residence degradato di dieci piani, dove l’organizzazione criminale operava 24 ore su 24, con sistemi di sicurezza avanzati per evitare interventi e intimidire gli abitanti.

A Castel Volturno, in un residence degradato di dieci piani dove vivono numerose famiglie, i Carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale operativa h24, dotata di vedette, sbarramenti, percorsi obbligati e un sistema di videosorveglianza per proteggersi da interventi delle forze dell'ordine e intimidire gli inquilini che osavano lamentarsi. Secondo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il gruppo operava sotto l'"approvazione" del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Bidognetti, storicamente attiva a Castel Volturno e sul litorale domizio.

