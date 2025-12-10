Cassino in scena Mosche il dramma di Jean-Paul Sartre a Rocca Janula

Frosinonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mosche", il dramma di Jean-Paul Sartre, riprende vita tra le mura della Rocca Janula di Cassino (FR), sede del museo multimediale Historiale, con una produzione originale site-specific di Teatro Mobile, realtà con 25 anni di esperienza nel teatro indipendente.L'evento - gratuito con prenotazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

