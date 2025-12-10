Caso Garofani alla fine paga il capo comunicazione della Fabi

Nel caso Garofani, si delineano conseguenze sorprendenti: il capo comunicazione della Fabi sarà il primo a pagare. Dopo una lunga indagine, le attenzioni si sono concentrate su di lui, e alla fine la sua posizione rischia di essere compromessa, segnando una svolta cruciale nel contesto dell'inchiesta.

Alla fine a rotolare sarà la testa più chiacchierata, quella su cui si erano concentrati i maggiori sospetti durante la ricerca della talpa. Nel caso del presunto e molto fantasioso piano anti-Meloni che avrebbe tramato il Colle, nato da uno spiffero carpito dalla bocca di Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente Sergio Mattarella, ci era finita di mezzo la Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani. Perché pare che l’orecchio indiscreto che ha captato il racconto poi spiattellato ai giornali (trovando disponibilità di ascolto solo su La Verità ) fosse quello del direttore della comunicazione della suddetta Fabi, Francesco De Dominicis. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Garofani, alla fine paga il capo comunicazione della Fabi

