Caso Francesca Albanese | Firenze farà un evento ma niente cittadinanza onoraria

Firenze, 10 dicembre 2025 – Per Francesca Albanese niente cittadinanza onoraria, ma un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la Palestina. Questa è l’indicazione emersa dalla Commissione pace del Comune di Firenze, che ha approvato a maggioranza una risoluzione proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Pc dove si invita il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione a organizzare "quanto prima un'iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza e la Cisgiordania". Prosegue la mobilitazione. Rispetto alla versione originaria - e dopo una mediazione che ha coinvolto il proponente e la maggioranza (in particolare il Pd) -, sparisce il riferimento alla cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it