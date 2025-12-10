Caso Francesca Albanese | Firenze farà un evento ma niente cittadinanza onoraria
Firenze organizzerà un evento dedicato a Francesca Albanese, riconoscendone il contributo alle questioni palestinesi. Tuttavia, la città ha deciso di non conferirle la cittadinanza onoraria. L'iniziativa, prevista per il 10 dicembre 2025, si focalizzerà sulle sue attività e sul suo impegno nel supporto ai diritti dei palestinesi.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Per Francesca Albanese niente cittadinanza onoraria, ma un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la Palestina. Questa è l’indicazione emersa dalla Commissione pace del Comune di Firenze, che ha approvato a maggioranza una risoluzione proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Pc dove si invita il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione a organizzare "quanto prima un'iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza e la Cisgiordania". Prosegue la mobilitazione. Rispetto alla versione originaria - e dopo una mediazione che ha coinvolto il proponente e la maggioranza (in particolare il Pd) -, sparisce il riferimento alla cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
