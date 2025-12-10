caso bervini blitz nas e ausl a salvaterra

Nella località di Salvaterra, il Nas e l’Ausl hanno effettuato un blitz presso la ‘Bervini Primo srl’ in seguito a un’inchiesta di Giulia Innocenzi per ‘Report’. L’indagine riguarda presunte irregolarità nel trattamento della carne nel macello di Pietole, tra cui l’uso di materie prime scadute e avariate.

Fari puntati sulla ‘Bervini Primo srl’, nel cui quartier generale di Salvaterra sono intervenuti il Nas e l’Ausl a seguito dell’esplosiva inchiesta di Giulia Innocenzi per ‘Report’ sulle presunte irregolarità nel trattamento della carne nel macello di Pietole in provincia di Mantova, e sulla qualità della materia prima, che in alcuni casi sarebbe stata scaduta e avariata. Guido Bertolaso, assessore della Regione Lombardia, in aula ha spiegato che il 25 novembre è stata attivata un’allerta alimentare, con il tracciamento ed il ritiro della carne potenzialmente nociva da ristoranti, locali e mense pubblici: "Il servizio televisivo Rai ha svolto un’attività sociale utile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it