Caso Bervini blitz Nas e Ausl a Salvaterra
Nella località di Salvaterra, il Nas e l’Ausl hanno effettuato un blitz presso la ‘Bervini Primo srl’ in seguito a un’inchiesta di Giulia Innocenzi per ‘Report’. L’indagine riguarda presunte irregolarità nel trattamento della carne nel macello di Pietole, tra cui l’uso di materie prime scadute e avariate.
Fari puntati sulla ‘Bervini Primo srl’, nel cui quartier generale di Salvaterra sono intervenuti il Nas e l’Ausl a seguito dell’esplosiva inchiesta di Giulia Innocenzi per ‘Report’ sulle presunte irregolarità nel trattamento della carne nel macello di Pietole in provincia di Mantova, e sulla qualità della materia prima, che in alcuni casi sarebbe stata scaduta e avariata. Guido Bertolaso, assessore della Regione Lombardia, in aula ha spiegato che il 25 novembre è stata attivata un’allerta alimentare, con il tracciamento ed il ritiro della carne potenzialmente nociva da ristoranti, locali e mense pubblici: "Il servizio televisivo Rai ha svolto un’attività sociale utile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dopo le rivelazioni di Report sulla carne scaduta del macello Bervini, l'Ats Valpadana ordina il ritiro e segnala il caso alla Procura - facebook.com Vai su Facebook
"BERVINI PRIMO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Caso Bervini, blitz Nas e Ausl a Salvaterra - Si è mossa la Regione Lombardia, Bertolaso: "Ritirata carne potenzialmente nociva dai ristoranti". ilrestodelcarlino.it scrive
