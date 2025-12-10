Caso Albanese Cerno | Ci scriva le lettere che vuole noi continueremo a raccontare chi è e a chi fa propaganda

Il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, intervenendo al Tg4, ha affrontato il caso Albanese e le recenti polemiche, sottolineando l’impegno della sua testata nel continuare a raccontare chi è e a chi fa propaganda. Nel corso dell’intervista, ha anche commentato le minacce di violenza legate alle prossime Olimpiadi di Milano, evidenziando la responsabilità dell’informazione nel contesto attuale.

Il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, ha commentato le notizie del giorno ospite del Tg4 delle 19, a partire dal pericolo di assalti dei violenti alle grandi opere in vista delle prossime Olimpiadi di Milano. Tra loro è pronto a insinuarsi anche il movimento No Tav, " diventato un aggregatore di violenti che si insinua nella battaglia del momento, che oggi è sulle grandi opere, più per Salvini e il governo che per le opere in sé ", ha spiegato il direttore, sottolineando che questi soggetti " sono pronti all'uso, vengono convocati tramite i centri sociali e ricompaiono sulla scena che ha l'attenzione del Paese per creare disordine e guerriglia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Albanese, Cerno: “Ci scriva le lettere che vuole, noi continueremo a raccontare chi è e a chi fa propaganda”

