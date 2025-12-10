Caserta ricorda lo Snob locale di riferimento per i giovani negli anni Novanta

Il 19 dicembre alle ore 20, Caserta si prepara a rivivere l’atmosfera degli anni Novanta, ricordando lo storico locale

Caserta si prepara a rivivere l'atmosfera di una delle sue stagioni più vivaci e indimenticabili. Il 19 dicembre alle ore 20.30, nella splendida cornice di Palazzo Paternò in via San Carlo, andrà in scena la S.N.O.B. Reunion – Situazioni Non Oltremodo Banali, un evento unico nel suo genere.

