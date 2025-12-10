Caserta Film Festival | tre giorni dedicati al cinema tra proiezioni premiazioni ed esibizioni di danza
Dal 11 al 13 dicembre 2025, Caserta ospiterà la seconda edizione del Caserta Film Festival, un evento dedicato al grande cinema. Tre giorni di proiezioni, premiazioni ed esibizioni di danza, che racconteranno il mondo cinematografico attraverso diverse forme artistiche. Un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore.
Caserta è pronta ad accendere di nuovo i riflettori sul grande cinema con la seconda edizione del Caserta Film Festival, in programma l’11, 12 e 13 dicembre 2025. Un appuntamento ormai atteso nel panorama culturale locale, che unisce scuole, professionisti del settore, artisti e pubblico in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
