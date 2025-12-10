Caserta Film Festival | tre giorni dedicati al cinema tra proiezioni premiazioni ed esibizioni di danza

Dal 11 al 13 dicembre 2025, Caserta ospiterà la seconda edizione del Caserta Film Festival, un evento dedicato al grande cinema. Tre giorni di proiezioni, premiazioni ed esibizioni di danza, che racconteranno il mondo cinematografico attraverso diverse forme artistiche. Un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore.

