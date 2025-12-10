Case inutilizzate e scarsità di abitazioni in affitto | il paradosso delle case dormienti
In Italia, il fenomeno delle «case dormienti» rappresenta un paradosso: oltre il 25% delle abitazioni intestate a persone fisiche rimane inutilizzato. Questa scarsità di abitazioni in affitto si lega a un patrimonio immobiliare inattivo, aggravando le difficoltà di accesso alla casa e contribuendo alla crisi abitativa. Un quadro che richiede attenzione e strategie di intervento.
Il patrimonio di «case dormienti». Il 25,7% delle abitazioni intestate a persone fisiche è un patrimonio di «case dormienti», non utilizzate. Sono 8,5 milioni di case, che comprendono 5,8 milioni di case non primarie utilizzate per soggiorni brevi o non locate, quasi 1,4 milioni di case prive persino di allacciamento alle reti di energia e acqua e quasi 1,3 milioni di case dagli utilizzi indefiniti e non presenti nelle dichiarazioni dei redditi. Per l’80% degli italiani immettere nel mercato delle locazioni le «case dormienti» è un’ottima soluzione per espandere l’offerta, per il 14,2% non lo è, mentre il 5,8% non ha un’opinione definita in merito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
