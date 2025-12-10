Case ‘dormienti’ in Italia è boom | sono 8 milioni e mezzo

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il fenomeno delle case ‘dormienti’ sta crescendo significativamente. Attualmente, si stimano circa 8,5 milioni di immobili inutilizzati, rappresentando il 25,7% del patrimonio abitativo intestato a persone fisiche. Questa situazione solleva diverse questioni riguardo all’utilizzo efficiente delle risorse immobiliari e alle potenzialità di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.

(Adnkronos) – In Italia il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche costituisce un patrimonio di case dormienti. In totale 8,5 milioni di case: 5,8 milioni non primarie utilizzate per soggiorni brevi o non locate, quasi 1,4 milioni prive persino di allacciamento alle reti di energia e acqua e quasi 1,3 milioni dagli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

case 8216dormienti8217 in italia 232 boom sono 8 milioni e mezzo

© Ildifforme.it - Case ‘dormienti’, in Italia è boom: sono 8 milioni e mezzo