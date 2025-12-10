(Adnkronos) – In Italia il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche costituisce un patrimonio di case dormienti. In totale 8,5 milioni di case: 5,8 milioni non primarie utilizzate per soggiorni brevi o non locate, quasi 1,4 milioni prive persino di allacciamento alle reti di energia e acqua e quasi 1,3 milioni dagli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Case ‘dormienti’, in Italia è boom: sono 8 milioni e mezzo