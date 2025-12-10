Case di pietra tra canali e sorgenti | questo è il borgo dei ruscelli ed è un vero gioiello
Tra canali, antichi mulini e tradizioni tessili, offre un viaggio suggestivo tra storia, natura e cultura. Cosa non perdere Nota come la “Piccola Venezia dell’Umbria” o il “Borgo delle Acque”. Situata a 648 metri di altitudine, questa frazione montana conserva intatto il fascino di un tempo grazie ai suoi canali, ruscelli e cascatelle che attraversano il centro storico, creando un’atmosfera unica in un panorama di pace e natura. Un borgo dove l’acqua è protagonista – (lopinionista.it) Il nome stesso, che significa “sorgenti impetuose”, richiama l’importanza vitale che l’acqua ha avuto per l’economia e la vita quotidiana degli abitanti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
