Casapulla incontro sul tema Vivere la demenza accanto ai nostri cari

Anteprima24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casapulla si è svolto un incontro dedicato al tema “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”, evidenziando l'impatto di questa condizione non solo sugli individui, ma anche su familiari e caregiver. Un'occasione per sensibilizzare e condividere esperienze su come affrontare questa sfida quotidiana con empatia e supporto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La demenza senile non colpisce solo chi ne è affetto, ma coinvolge profondamente anche famiglie e caregiver. Con l’obiettivo di offrire informazione, supporto e strumenti utili alla gestione quotidiana della malattia, l’ASL Caserta – Regione Campania organizza l’evento informativo dal titolo “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”. L’incontro si terrà giovedì 12 dicembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Casapulla, in Piazza Municipio n.1. L’iniziativa, curata dall’Assessore Maria Sorbo, è rivolta in modo particolare a familiari e caregiver di persone affette da demenza, con l’intento di promuovere consapevolezza, conoscenza e una presa in carico sempre più attenta e umana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

casapulla incontro sul tema vivere la demenza accanto ai nostri cari

© Anteprima24.it - Casapulla, incontro sul tema “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”

Natale a Casapulla: un mese di eventi, laboratori e magia per i bambini - Casapulla si prepara a vivere un dicembre all’insegna della magia e della condivisione con un ricco calendario di iniziative dedicate ai più piccoli, organizzate dal Comune in collaborazione con le as ... Da casertanews.it