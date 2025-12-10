Casapulla incontro sul tema Vivere la demenza accanto ai nostri cari

A Casapulla si è svolto un incontro dedicato al tema “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”, evidenziando l'impatto di questa condizione non solo sugli individui, ma anche su familiari e caregiver. Un'occasione per sensibilizzare e condividere esperienze su come affrontare questa sfida quotidiana con empatia e supporto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La demenza senile non colpisce solo chi ne è affetto, ma coinvolge profondamente anche famiglie e caregiver. Con l’obiettivo di offrire informazione, supporto e strumenti utili alla gestione quotidiana della malattia, l’ASL Caserta – Regione Campania organizza l’evento informativo dal titolo “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”. L’incontro si terrà giovedì 12 dicembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Casapulla, in Piazza Municipio n.1. L’iniziativa, curata dall’Assessore Maria Sorbo, è rivolta in modo particolare a familiari e caregiver di persone affette da demenza, con l’intento di promuovere consapevolezza, conoscenza e una presa in carico sempre più attenta e umana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casapulla, incontro sul tema “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”

La collezione che celebra ogni forma di eleganza, modello dopo modello. Hai già scelto il tuo abito? Ti aspettiamo nel nostro atelier diCasapulla. Fissa il tuo appuntamento allo ?: 0823492008 o visita il sito www.boccia1944.it . . . #bride #spos Vai su Facebook

Natale a Casapulla: un mese di eventi, laboratori e magia per i bambini - Casapulla si prepara a vivere un dicembre all’insegna della magia e della condivisione con un ricco calendario di iniziative dedicate ai più piccoli, organizzate dal Comune in collaborazione con le as ... Da casertanews.it