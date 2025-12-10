Casalmaggiore nuovo ponte sul Po | a che punto è il progetto?

Il nuovo ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno rappresenta un'importante opera infrastrutturale per la zona. Il progetto è in fase di sviluppo, con l’iter avviato, ma i tempi di realizzazione non sono ancora definiti. Ecco uno aggiornamento sullo stato attuale dei lavori e le prospettive future.

Casalmaggiore, 10 dicembre 2025 – Il ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno è un'infrastruttura troppo importante, il cui iter progettuale è già partito, ma i tempi non sono immediati. A questo proposito il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha presentato un' interrogazione alla giunta lombarda per fare chiarezza sullo stato dell'iter progettuale. L'infrastruttura è destinata a sostituire l'attuale ponte, riaperto nel 2019 dopo due anni di chiusura per urgenti lavori di ristrutturazione. Ponte sul Po tra Cremona e Parma, chiuso per due mesi: al via lavori ristrutturazione Le domande .

Casalmaggiore, nuovo ponte sul Po:a che punto è il progetto? - Il consigliere regionale Matteo Piloni ha presentato un’interrogazione alla giunta lombarda per fare chiarezza sulle tempistiche ... Scrive ilgiorno.it

Nodo tempi: «Silenzio sul progetto» - A tre mesi dalla presentazione del progetto di fattibilità tecnica economica del nuovo ponte sul Po di Casalmaggiore associazioni e politica cittadina si chiedono a che punto è l’ iter ... Lo riporta laprovinciacr.it

