Casa Vivienda Sta Caterina un appartamento contemporaneo nel cuore gotico di Barcellona

Nel cuore del Barrio Gotico di Barcellona, si distingue Casa Vivienda Sta Caterina, un appartamento rinnovato dallo studio Egue y Seta. Questa ristrutturazione combina elementi contemporanei con il fascino storico dell'area, creando uno spazio accogliente e raffinato perfetto per affrontare la stagione fredda.

Per riscaldare la stagione fredda vi presentiamo la ristrutturazione di una casa nel cuore più autentico di Barcellona: Vivienda Sta Caterina, un appartamento nel Barrio Gotico ripensato dallo studio Egue y Seta. Un progetto che mette in dialogo passato e presente, tradizione e sperimentazione, attraverso un linguaggio contemporaneo capace di rispettare la memoria dei luoghi. IPA Living Chiara Cadeddu Il corridoio si apre su uno dei bagni della casa, mettendo in dialogo materiali storici e dettagli contemporanei. Inserito nel tessuto medievale della città, l’appartamento diventa un punto di incontro tra l’eredità storica e una nuova visione dell’abitare. 🔗 Leggi su Dilei.it

