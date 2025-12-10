Casa esplosa prima dello sfratto 71enne morto aveva altre due bombole e una era aperta | 7 abitazioni inagibili

Un'esplosione domata a Barberino di Mugello ha causato la morte di un uomo di 71 anni e il danneggiamento di sette abitazioni. Le indagini hanno rivelato la presenza di tre bombole di gas nell'edificio, una delle quali aperta, alimentando i sospetti di un gesto volontario. L'incidente ha lasciato molte abitazioni inagibili e sollevato importanti questioni sulla sicurezza.

Nell’edificio di Barberino di Mugello i vigili del fuoco hanno trovato ben tre bombole di gas, una che ha provocato l'esplosione dell'appartamento e altre due integre ma una delle quali con la valvola aperta, un ulteriore elemento che conferma i sospetti di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Luisa in piedi tra le macerie della casa esplosa: le immagini di Castel d'Azzano

Casa esplosa: chi era la vittima, cosa è successo / FOTO

Morto Pierantonio Cianti nella casa esplosa a Barberino di Mugello, le ipotesi: fuga di gas o suicidio

PANETTONE CON LIEVITO MADRE FATTO IN CASA Salva la ricetta e SEGUIMI . Casa mia è esplosa di dolci natalizi: biscotti panettoni e pandori! La dolce Cecilia, messa nella fascia controlla tutta la produzione insieme a me, chissà forse un giorn - facebook.com Vai su Facebook

A Barberino una strage sfiorata. Pierantonio avrebbe pianificato il gesto in vista dell’esecuzione dello sfratto - Dieci famiglie illese per miracolo ... Secondo msn.com