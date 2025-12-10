Casa distrutta da un incendio scatta la raccolta fondi online | Hanno perso tutto aiutiamo per un nuovo inizio

Dopo l'incendio che il 2 dicembre ha devastato un'abitazione in via dei Vestini, è partita una raccolta fondi online per sostenere la famiglia colpita. L'iniziativa mira a fornire un aiuto concreto per un nuovo inizio, suscitando una forte solidarietà tra i residenti e la comunità locale.

Ha scatenato un'ondata di solidarietà il rogo che lo scorso 2 dicembre ha distrutto un'abitazione di via dei Vestini, poco distante dall'ingresso dell'ospedale Santissima Annunziata.L'incendio, divampato da una canna funaria, nel giro di poco ha completamente avvolto la palazzina, rendendola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

