Casa distrutta da un incendio scatta la raccolta fondi online | Hanno perso tutto aiutiamo per un nuovo inizio
Dopo l'incendio che il 2 dicembre ha devastato un'abitazione in via dei Vestini, è partita una raccolta fondi online per sostenere la famiglia colpita. L'iniziativa mira a fornire un aiuto concreto per un nuovo inizio, suscitando una forte solidarietà tra i residenti e la comunità locale.
Ha scatenato un'ondata di solidarietà il rogo che lo scorso 2 dicembre ha distrutto un'abitazione di via dei Vestini, poco distante dall'ingresso dell'ospedale Santissima Annunziata.L'incendio, divampato da una canna funaria, nel giro di poco ha completamente avvolto la palazzina, rendendola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Esplosione nell'appartamento, casa distrutta dalla fuga di gas: 2 persone ferite, un uomo ustionato a volto e mani. Condominio evacuato FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Casa distrutta nell’incendio, l’appello di Elena: “Aiutateci a trovare un nuovo appartamento” - Elena Rasia, 33 anni, giornalista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, è a casa dei suoi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net