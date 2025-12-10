Carta Treno Umbria 2026 | con un abbonamento regionale anche viaggi Intercity Ammessi anche gli studenti

A partire dal 2026, la Carta Treno Umbria si amplia grazie a un finanziamento di oltre 400mila euro della Regione, consentendo viaggi Intercity con un abbonamento regionale. La nuova Carta Tutto Treno Umbria include anche gli studenti e rappresenta un passo avanti nelle politiche di mobilità regionale, in seguito all'accordo tra la Regione e Trenitalia.

Cambia dal 2026 la Carta Tutto Treno Umbria, rifinanziata dalla Giunta regionale con oltre 400mila euro dopo l'accordo tra la Regione Umbria e Trenitalia S.p.A. per la gestione del servizio. L’iniziativa è attiva dal 2009, ma per la prima volta sarà rilasciata anche agli studenti che hanno un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Regione ha approvato lo schema di accordo per il servizio Carta tutto treno Umbria - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all'unanimità lo schema di accordo tra la Regione e Trenitalia per la gestione del servizio ... ansa.it scrive

Confermata la Carta Tutto Treno Umbria per il 2026 - Le tariffe a carico dell'utenza rimarranno invariate rispetto a quelle attualmente in vigore e l'agevolazione sarà valida esclusivamente per i treni Intercity (IC) ... Lo riporta iltamtam.it

Basta una carta per salire sul nuovo treno elettrico regionale. La novità che impatterà più direttamente sulla vita dei pendolari è l'attivazione del sistema "Tap&Tap". Da oggi, acquistare il biglietto diventa questione di un secondo: non serve più passare in biglie