Carta d’identità niente più rinnovo per gli over 70 | il ministro Zangrillo annuncia la semplificazione La misura riguarda 10 milioni di persone
Il ministro Zangrillo annuncia una novità per gli over 70: niente più rinnovo della carta d’identità. La misura, che coinvolge circa 10 milioni di persone, mira a semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi rivolti ai cittadini più anziani, annunciata a metà novembre come parte di un intervento più ampio di semplificazione.
A metà novembre, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato una semplificazione amministrativa destinata ai cittadini che hanno superato i settant'anni.
Stop al rinnovo della carta d'identità per gli over 70 niente più fila in Comune
Chi ha più di 70 anni non dovrà più rinnovare la carta d'identità
Carta d'identità: addio al rinnovo obbligatorio per gli over 70 - Il nuovo Decreto Semplificazioni elimina il rinnovo obbligatorio dopo i 70 anni.
Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni - "Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l'altro l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70"
Il Comune di Sant'Antioco comunica che le carte d'identità cartacee manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026. Pertanto, si invitano i cittadini a recarsi
