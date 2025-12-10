Carta d’identità niente più rinnovo per gli over 70 | il ministro Zangrillo annuncia la semplificazione La misura riguarda 10 milioni di persone

Il ministro Zangrillo annuncia una novità per gli over 70: niente più rinnovo della carta d’identità. La misura, che coinvolge circa 10 milioni di persone, mira a semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi rivolti ai cittadini più anziani, annunciata a metà novembre come parte di un intervento più ampio di semplificazione.

A metà novembre, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato una semplificazione amministrativa destinata ai cittadini che hanno superato i settant'anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

