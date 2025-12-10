Carreggiata per le auto più stretta e più spazio per gli alberi | come cambia un controviale di Milano
Il controviale di via Rombon a Milano, nella zona Feltre, sta per essere rinnovato con una carreggiata più stretta per le auto e uno spazio maggiore dedicato agli alberi. Questa modifica mira a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita dei residenti, riducendo l'impatto del traffico e valorizzando il verde pubblico nel quartiere.
Più spazio per gli alberi e meno spazio per le automobili in trasnsito. È destinato a cambiare il controviale di via Rombon a Milano (zona Feltre) nel tratto compreso fra via Passo Sella e piazza Monte Titano.Cosa prevede il progettoL’intervento, nel dettaglio, interessa il lato dei numeri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
