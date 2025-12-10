Carrarese Abiuso serata magica al Ferraris | Una doppietta che lascia l’amaro in bocca

Una serata emozionante al Ferraris, dove la Carrarese ha regalato una prestazione significativa contro una squadra di alto livello. Nonostante la doppietta di Abiuso, il risultato finale lascia un senso di amarezza, poiché questa quarta sconfitta consecutiva mette in discussione i progressi fatti. Un match che evidenzia il valore e le difficoltà della squadra in un contesto complicato.

La Carrarese è tornata da Genova con la convinzione di aver messo in campo una prestazione importante in uno stadio difficile come il “Ferraris“, ma per la quarta volta nelle ultime 4 uscite è tornata a mani vuote. Nel quadro di una squadra che produce ma concede troppo, la scintilla più importante dell’ultimo turno porta il nome di Fabio Abiuso. La doppietta contro la Samp non ha regalato punti, ma ha rimesso al centro un giocatore su cui la società ha investito in estate 500 mila euro, prelevandolo dal Modena. Per il classe 2003 si è trattato di un ritorno a Marassi, dove ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione senza però trovare grande fortuna (9 presenze, nessuna da titolare, e zero gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net