Carragher sull’episodio di Bastoni! Le parole dell’ex leggenda dei Reds lasciano pochi dubbi | Non è rigore

Jamie Carragher commenta l'episodio di Bastoni e il rigore contestato in Champions League tra Inter e Bayer Leverkusen. L’ex leggenda dei Reds esprime la sua opinione sul fallo e sulla decisione arbitrale, offrendo un'analisi approfondita dell'episodio che ha suscitato molte discussioni.

Inter News 24 Inter Carragher torna sul rigore contestato in Champions League: l’ex bandiera del Liverpool analizza l’episodio Bastoni Wirtz. Il rigore concesso al Liverpool contro l’Inter continua a far discutere anche a distanza di giorni. Dopo le parole di ex arbitri e opinionisti italiani, sull’episodio della trattenuta di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino e pilastro della retroguardia nerazzurra, ai danni di Florian Wirtz è intervenuto anche Jamie Carragher, ex difensore simbolo dei Reds e oggi apprezzato commentatore televisivo. Secondo Carragher, la decisione arbitrale è stata eccessiva e difficilmente accettabile per chi vive il calcio da difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carragher sull’episodio di Bastoni! Le parole dell’ex leggenda dei Reds lasciano pochi dubbi: «Non è rigore»

