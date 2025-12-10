Carpi denunciato uno straniero sorpreso con hashish e proiettili in casa
Nella città di Carpi, un cittadino marocchino di 52 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver trovato in casa hashish e proiettili, sospettato di attività di spaccio e detenzione illegale di munizioni. L'intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità.
La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.In seguito all’intervento, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto elementi che indicavano una possibile attività. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
