Carpi denunciato uno straniero sorpreso con hashish e proiettili in casa

Nella città di Carpi, un cittadino marocchino di 52 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver trovato in casa hashish e proiettili, sospettato di attività di spaccio e detenzione illegale di munizioni. L'intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità.

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.In seguito all’intervento, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto elementi che indicavano una possibile attività. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato due italiani, di 32 e 48 anni, ritenuti responsabili del reato di sostituzione di persona nell’ambito di una articolata attività fraudolenta online. I due individui avevano creato un falso account su un portale specializzato, pr Vai su Facebook

"Scuola di Musica di Carpi Mechanical Manufacturing Degree(?:zjw118.com)Università di Bergamo?-Singapore University of Social SciencesBusiness Administration Degree Certificate{:zjw118.com}Make Tarleton State University diplom Vai su X