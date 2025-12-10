Carpi denunciato uno straniero sorpreso con hashish e proiettili in casa

Nella città di Carpi, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino marocchino di 52 anni. L'uomo è stato sorpreso in possesso di hashish e proiettili all’interno della sua abitazione, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.In seguito all'intervento, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto elementi che indicavano una possibile attività.

