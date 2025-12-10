Carmine Iaia insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico del Coni
Il maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi, ha ricevuto la Palma di Bronzo al Merito Tecnico dal Coni durante il “Galà dello sportivo” al teatro di Brindisi, riconoscimento che premia la sua carriera e il contributo allo sport.
BRINDISI - Il maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi, è stato insignito della Palma di bronzo al merito tecnico, prestigioso riconoscimento assegnato dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) durante il "Galà dello sportivo", tenutosi nella suggestiva cornice del teatro.
Brindisi - Evento contro la violenza sulle donne presso la Boxe Iaia 03 dicembre 2025 Intervista: Maestro Carmine Iaia. Vai su Facebook
Il maestro Carmine della Boxe Iaia Brindisi insignito della 'Palma di Bronzo al Merito Tecnico' del CONI - Il maestro Carmine Iaia, fondatore e maestro della Boxe Iaia Brindisi, è stato insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico, prestigioso riconoscimento assegnato dal CONI (Comitato Oli ...
