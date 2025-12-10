Carlos Alcaraz umilia il tifoso | Col ca***!

Liberoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo dopo una breve pausa post-stagionale. L'iberico, tra momenti di relax e allenamenti, si appresta a riprendere la attività agonistica, pronto a mettere alle spalle le fatiche dell'anno passato e a concentrarsi sulle prossime sfide nel circuito.

Per Carlos Alcaraz è già tempo di tornare in campo. Le vacanze, brevi e necessarie per ricaricare le energie dopo una stagione intensa, si sono chiuse rapidamente, lasciando spazio alle prime esibizioni in vista del nuovo anno. Negli Stati Uniti è andata in scena una sfida amichevole tra il numero uno del mondo e Frances Tiafoe, numero 30 del ranking, in un’atmosfera rilassata e divertita che ha permesso ai due di regalare spettacolo senza la pressione dei tornei ufficiali. A spuntarla è stato proprio Tiafoe, ma più della vittoria a fare notizia sono stati i siparietti nati durante l’incontro.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:45299137 Gli spettatori, consapevoli dell’occasione leggera, non si sono tirati indietro nel creare momenti di ilarità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

carlos alcaraz umilia il tifoso col ca

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz umilia il tifoso: "Col ca***!"

Carlos Alcaraz, "se devo essere onesto...": la confessione su Sinner

Carlos Alcaraz e la dedizione per il tennis: “Ho lavorato tutta la vita per arrivare in questa posizione, sognavo di essere un professionista”

Inattesa sconfitta per Carlos Alcaraz in Laver Cup! Flop Rune, adesso il Resto del Mondo ci crede

carlos alcaraz umilia tifosoAlcaraz ko: la notizia sconvolge i tifosi - Brutta botta per il tennista spagnolo e per i suoi tifosi prima della fine dell'anno ... Riporta diregiovani.it