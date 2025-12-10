Carlos Alcaraz umilia il tifoso | Col ca***!

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo dopo una breve pausa post-stagionale. L'iberico, tra momenti di relax e allenamenti, si appresta a riprendere la attività agonistica, pronto a mettere alle spalle le fatiche dell'anno passato e a concentrarsi sulle prossime sfide nel circuito.

Per Carlos Alcaraz è già tempo di tornare in campo. Le vacanze, brevi e necessarie per ricaricare le energie dopo una stagione intensa, si sono chiuse rapidamente, lasciando spazio alle prime esibizioni in vista del nuovo anno. Negli Stati Uniti è andata in scena una sfida amichevole tra il numero uno del mondo e Frances Tiafoe, numero 30 del ranking, in un'atmosfera rilassata e divertita che ha permesso ai due di regalare spettacolo senza la pressione dei tornei ufficiali. A spuntarla è stato proprio Tiafoe, ma più della vittoria a fare notizia sono stati i siparietti nati durante l'incontro. Gli spettatori, consapevoli dell'occasione leggera, non si sono tirati indietro nel creare momenti di ilarità.