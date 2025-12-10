Carlo D’Attanasio trova una nuova casa | Qui potrò recuperare

Carlo D’Attanasio, affetto da un tumore in fase avanzata, torna in Italia dopo cinque anni di detenzione in Papua Nuova Guinea. La nuova sistemazione rappresenta un passo fondamentale per poter affrontare con maggiore supporto e speranza il percorso di cura.

D’Attanasio, affetto da un tumore in fase avanzata e rientrato in Italia dopo cinque anni di detenzione in Papua Nuova Guinea, vede in questa sistemazione un passo necessario per affrontare le cure. «È una soluzione che aspettavo da tempo», racconta. «Condividere la stanza non sarà semplice, ma poter contare su un luogo stabile mi permetterà almeno di riposare. L’ultimo periodo è stato durissimo: la chemioterapia, i viaggi continui verso Roma e la stanchezza mi hanno messo a dura prova. Ora potrò riprendere fiato». Secondo quanto riferito, i Servizi sociali avevano già avviato da tempo la presa in carico, ma lo sblocco amministrativo delle pratiche ha richiesto diverse settimane. 🔗 Leggi su Citypescara.com