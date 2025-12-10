Carlo Conti ma vattene a fanc*lo! famoso cantante manda al diavolo il conduttore | ecco cosa è successo

Un incidente improvviso durante uno scherzo telefonico ha coinvolto il noto conduttore Carlo Conti e un famoso cantante, scatenando reazioni e polemiche tra il pubblico. L'episodio, che si è diffuso rapidamente, ha suscitato curiosità e discussioni nel mondo dello spettacolo, evidenziando i confini tra humor e rispetto.

Un semplice scherzo telefonico si è trasformato in un episodio che sta facendo discutere gli appassionati di musica e televisione. Tutto nasce da un servizio de Le Iene, in cui un ex vincitore del Festival di Sanremo – convinto di parlare con Carlo Conti – ha perso completamente la calma, arrivando a mandare il celebre conduttore a quel paese. In realtà dall’altra parte del telefono non c’era Conti, ma una perfetta imitazione della sua voce, realizzata da David Pratelli, complice di Sebastian Gazzarrini in un tranello ben orchestrato. Da questo innocente esperimento televisivo è scoppiato un caso che ora fa interrogare il pubblico: chi è il cantante che ha dato di matto? Carlo Conti, un famoso cantante lo manda a quel paese: cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Carlo Conti, ma vattene a fanc*lo!», famoso cantante manda al diavolo il conduttore: ecco cosa è successo

Paolo Giordano. Gigi D'Alessio · DIAMANTI E ORO (feat. Khaled & Jovanotti). In attesa della conferma di Carlo Conti, sembra che al Festival di Sanremo Laura Pausini abbia in programma anche dei "quadri", delle performance mirate e tematiche diverse sera - facebook.com Vai su Facebook

Chi condurrà #Sanremo2027? Dopo i record di #Sanremo2025, c’è stato un corteggiamento verso l’attuale direttore artistico, ma Carlo Conti non se la sente di fare il 6º Festival. Per @fanpage, alla guida di Sanremo 2027 potrebbe arrivare Stefano De Martino Vai su X