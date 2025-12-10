Carlo Conti ad Atreju | Io prendo uno di colore e | ovazione
Durante l'incontro ad Atreju, Carlo Conti ha sottolineato l'importanza della libertà di satira, ricevendo un'ovazione. Ezio Greggio, collegato in diretta, ha ribadito che la satira non deve essere imbavagliata, affermando il diritto di esprimerla. L'evento, organizzato dalla kermesse romana di Fratelli d'Italia, ha visto la partecipazione di vari volti della televisione italiana.
"La satira non deve essere imbavagliata, c'è il diritto di satira". Parola di Ezio Greggio, che ha partecipato in collegamento all'incontro "La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia" insieme a Mara Venier, Marco Liorni e Carlo Conti ad Atreju, la kermesse romana di Fratelli d'Italia. "Non si può più fare niente", aggiunge Conti, sottolineando come "la tv è sotto attacco" del politicamente corretto. Il conduttore toscano ha nel curriculum sei Miss Italia, dieci anni di Eredità, una dozzina di Tale e quale, quattro Sanremo e un quinto in canna. "Non si può più scherzare su niente, bisogna stare attenti", ribadisce davanti allo sguardo attento di Arianna Meloni, Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami, dei sottosegretari Mazzi e Delmastro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
“Sono preoccupato, poche polemiche su Sanremo quest’anno”: cos’ha detto Carlo Conti sul palco di Atreju - Il conduttore scherza sul Festival durante l'evento di FdI Atreju, ricordando l'evoluzione della kermesse negli ultimi anni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Venier, Conti, Liorni: a Atreju le stelle della tv pop. “Il nostro compito è respirare il paese” - Alla manifestazione di FdI a Roma un panel su tv e cultura nazionalpopolare con i volti più conosciuti del piccolo schermo. repubblica.it scrive
«Quest'anno siamo stati rappresentati da un'etichetta indipendente, Altafonte: i discografici hanno incontrato Carlo Conti, gli hanno fatto sentire 3 brani. Lui ne aveva scelto uno suggerendo cambiamenti. Noi li abbiamo fatti e abbiamo rimandato il brano, da lì n - facebook.com Vai su Facebook
La Rai starebbe sondando il terreno per un eventuale ritorno di Amadeus. Tra i programmi ipotizzati per lui: uno show musicale, un nuovo game e il Festival di Sanremo dopo Carlo Conti. Fonte: Affari Italiani Vai su X
Highlights Gol Juve Pafos LIVE: le immagini del match – VIDEO juventusnews24.com
Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione gazzettadelsud.it
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it
Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian 361magazine.com
Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti ilfattoquotidiano.it
Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale ... lopinionista.it