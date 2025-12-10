Carlo Conti ad Atreju | Io prendo uno di colore e | ovazione

Durante l'incontro ad Atreju, Carlo Conti ha sottolineato l'importanza della libertà di satira, ricevendo un'ovazione. Ezio Greggio, collegato in diretta, ha ribadito che la satira non deve essere imbavagliata, affermando il diritto di esprimerla. L'evento, organizzato dalla kermesse romana di Fratelli d'Italia, ha visto la partecipazione di vari volti della televisione italiana.

"La satira non deve essere imbavagliata, c'è il diritto di satira". Parola di Ezio Greggio, che ha partecipato in collegamento all'incontro "La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia" insieme a Mara Venier, Marco Liorni e Carlo Conti ad Atreju, la kermesse romana di Fratelli d'Italia. "Non si può più fare niente", aggiunge Conti, sottolineando come "la tv è sotto attacco" del politicamente corretto. Il conduttore toscano ha nel curriculum sei Miss Italia, dieci anni di Eredità, una dozzina di Tale e quale, quattro Sanremo e un quinto in canna. "Non si può più scherzare su niente, bisogna stare attenti", ribadisce davanti allo sguardo attento di Arianna Meloni, Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami, dei sottosegretari Mazzi e Delmastro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it