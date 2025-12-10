Carico illecito di rifiuti | via furgone e patente

La polizia locale ha denunciato due individui sorpresi a trasportare rifiuti speciali senza autorizzazioni, a seguito di segnalazioni di abbandono. Il blitz ha portato al sequestro di un furgone e alla revoca della patente, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine alla tutela ambientale e alla lotta contro il traffico illecito di rifiuti.

La polizia locale ha denunciato due persone sorprese a trasportare rifiuti speciali senza autorizzazioni e permessi, in seguito a una serie di segnalazioni relative a episodi di abbandono. Una pattuglia del reparto di polizia ambientale ha intercettato e fermato un furgone sospetto su via del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia Stradale dopo il ritrovamento del carico illecito nel suo autocarro: 93 chili di hashish - facebook.com Vai su Facebook

Cumulo di rifiuti abbandonati in via Pola: denunciato imprenditore edile. Il sindaco: «Questi episodi non restano impuniti» - È stato identificato e denunciato l’autore dell’abbandono di circa quattro metri cubi di rifiuti a bordo strada in via Pola. Secondo ilgazzettino.it