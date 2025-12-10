Carico illecito di rifiuti | via furgone e patente
La polizia locale ha denunciato due individui sorpresi a trasportare rifiuti speciali senza autorizzazioni, a seguito di segnalazioni di abbandono. Il blitz ha portato al sequestro di un furgone e alla revoca della patente, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine alla tutela ambientale e alla lotta contro il traffico illecito di rifiuti.
