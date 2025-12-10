Caricabatterie si surriscalda in fiamme una casa di Mortegliano

Un incendio scoppiato in una casa a Mortegliano è stato provocato da un caricabatterie che si è surriscaldato, causando danni e una persona ricoverata per intossicazione da monossido di carbonio. L'episodio evidenzia i rischi legati all'uso improprio di dispositivi elettronici e l'importanza di adottare misure di sicurezza domestica.

Una persona è ricoverata per intossicazione da monossido di carbonio dopo che in casa sua è divampato un incendio. I fatti a Mortegliano, nel pomeriggio di oggi: le fiamme sono partite da un caricabatterie che si è surriscaldato.L'incendio si è acceso al primo piano di un'abitazione in vicolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

