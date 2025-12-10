Caricabatterie fa scoppiare un incendio donna intossicata in ospedale

Udinetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio causato da un caricabatterie ha provocato l'intossicazione di una donna, ricoverata in ospedale. L'incidente, avvenuto in una abitazione, ha generato fumo e monossido di carbonio, mettendo in pericolo la vita dei presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle circostanze che hanno portato al grave episodio.

Una persona è ricoverata per intossicazione da monossido di carbonio dopo che in casa sua è divampato un incendio. I fatti a Mortegliano, nel pomeriggio di oggi: le fiamme sono scoppiate state originate da un caricabatterie che si è surriscaldato.L'incendio si è sviluppato al primo piano di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

