Caricabatterie fa scoppiare un incendio donna intossicata in ospedale

Un incendio causato da un caricabatterie ha provocato l'intossicazione di una donna, ricoverata in ospedale. L'incidente, avvenuto in una abitazione, ha generato fumo e monossido di carbonio, mettendo in pericolo la vita dei presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle circostanze che hanno portato al grave episodio.

Una persona è ricoverata per intossicazione da monossido di carbonio dopo che in casa sua è divampato un incendio. I fatti a Mortegliano, nel pomeriggio di oggi: le fiamme sono scoppiate state originate da un caricabatterie che si è surriscaldato.L'incendio si è sviluppato al primo piano di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Bombola di GPL fa scoppiare un incendio a Predore: donna ustionata alla testa mentre tenta di spegnere le fiamme - Bergamo – Un grave incendio ha interessato martedì sera il garage di un’abitazione in via Campitino a Predore, in provincia di Bergamo, coinvolgendo una donna che ha riportato ustioni alla testa nel ... ilgiorno.it scrive

Cinecittà, un guasto elettrico fa scoppiare l'incendio nel palazzo. L'ipotesi dell'allaccio abusivo - Non c'è pace a Cinecittà, davanti all'ex hotel sgomberato e a poca distanza da un altro palazzo occupato dai latinos e liberato lo scorso 24 giugno. Da romatoday.it

