Caressa scettico |  Mi domando quali algoritmi usino alla Juve per scegliere i giocatori Openda non gioca con nessuno

Caressa esprime dubbi sul metodo di selezione dei giocatori della Juventus, interrogandosi sugli algoritmi utilizzati dal club. In particolare, si sofferma sulla situazione di Openda, sottolineando come il giocatore non trovi spazio in squadra. L’intervento del commentatore mette in discussione le strategie di mercato e le decisioni tecniche del club bianconero.

. Le parole del giornalista. Fabio Caressa sul suo canale YouTube parla dei problemi che affliggono la Juventus. Le sue parole. Le sue parole: « Non è che Spalletti, ragazzi fa le cose così, cioè se Spalletti non mette dal primo minuto Openda e David, ma un motivo ci sarà. Poi non è che lui non li ha messi e prima erano titolari fissi, non hanno mai giocato quest'anno. Allora io mi chiedo, ma chi non li fa giocare è impazzito? Oppure questi giocatori anche in allenamento, non danno l'impressione di essere a quel livello lì? Ma io mi sono fatto una domanda durante il Club, abbiate pazienza.