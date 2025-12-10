Carceri | Mattarella ' non isolati fanno parte mondo nostra Repubblica'

Il 50° anniversario dell'ordinamento penitenziario italiano segna un momento di riflessione sulla condizione delle carceri e sul ruolo della riabilitazione. In un contesto in cui i detenuti non sono considerati isolati, il presidente Mattarella sottolinea che fanno parte della nostra Repubblica e della società.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Questo è l'anno, cinquantesimo, dell'ordinamento penitenziario italiano, che è stato una svolta nella vita degli istituti penitenziari, con il rifiuto e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; con la riaffermazione, ben costruita e ben disposta e raffigurata, obbligatoria, del fine rieducativo della pena. E anche del progetto e della missione degli istituti di costituire, prevedendole, opportunità di socializzazione. Per questo" i "contatti che vi sono -e ringrazio l'Università di Tor Vergata per l'iniziativa ormai ventennale di questo rapporto con l'attività artistica- queste attività, queste iniziative, fanno sì che gli istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte, come è doveroso, del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica".