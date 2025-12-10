Carceri Mattarella | iniziative culturali come una fenice per i detenuti

Il presidente Mattarella evidenzia l'importanza delle iniziative culturali nelle carceri, paragonandole a una fenice che rinasce. Ringrazia il maestro Eugenio Tibaldi per aver unito il suo talento artistico alle sensibilità delle donne di Rebibbia, sottolineando il valore di queste attività come strumenti di rinascita e riabilitazione per i detenuti.

“Vorrei ringraziare il maestro Eugenio Tibaldi per la sua opera: avere collocato insieme il suo genio artistico ed essersi fatto interprete delle sensibilita’ artistiche delle donne di Rebibbia, e’ stato un grande lavoro. Ha dato voce, e’ stato veicolo e strumento dei sentimenti, delle sensibilita’, degli spunti artistici delle donne di Rebibbia”. Leggi anche?. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

