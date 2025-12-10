Carceri Mattarella | iniziative culturali come una fenice per i detenuti
Il presidente Mattarella evidenzia l'importanza delle iniziative culturali nelle carceri, paragonandole a una fenice che rinasce. Ringrazia il maestro Eugenio Tibaldi per aver unito il suo talento artistico alle sensibilità delle donne di Rebibbia, sottolineando il valore di queste attività come strumenti di rinascita e riabilitazione per i detenuti.
"Vorrei ringraziare il maestro Eugenio Tibaldi per la sua opera: avere collocato insieme il suo genio artistico ed essersi fatto interprete delle sensibilita' artistiche delle donne di Rebibbia, e' stato un grande lavoro. Ha dato voce, e' stato veicolo e strumento dei sentimenti, delle sensibilita', degli spunti artistici delle donne di Rebibbia".
Carceri Mattarella a Rebibbia | Esistono istituti con condizioni inaccettabili - Zazoom Social News
Auto rubate e smontate i pezzi caricati a bordo di un camion | in tre arrestati dai carabinieri - Zazoom Social News
Carceri, Sergio Mattarella: "Rinascita e futuro attraverso il percorso culturale" - Il Presidente della Repubblica all'inaugurazione dell'istallazione permanente 'Benu' di Eugenio Tibaldi presso la Casa Circondariale femminile di Rebibbia ... Si legge su rainews.it
Mattarella in visita al carcere di Rebibbia: Le iniziative culturali come una fenice per i detenuti - (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Abbiamo raccolto testimonianza di tre alte espressioni di cultura. Segnala quotidiano.net
Post Edited: Carceri, Mattarella “Alcuni istituti hanno condizioni inaccettabili” Vai su X
Mattarella interviene a Rebibbia: "In alcune carceri le condizioni sono del tutto inaccettabili" - facebook.com Vai su Facebook
