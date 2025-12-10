Carceri | Mattarella ' arte studio e cultura per costruire futuro e rinascita'

Il presidente Mattarella evidenzia il ruolo fondamentale della cultura nel contesto delle carceri, sottolineando come arte, studio e cultura possano diventare strumenti di rinascita e di costruzione di un nuovo futuro per i detenuti. Un messaggio che invita a considerare il patrimonio culturale come leva di riabilitazione e speranza.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "La cultura è il terreno migliore, più alto, per costruire futuro, recupero e rinascita". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'istallazione permanente 'Benu' di Eugenio Tibaldi presso la Casa circondariale femminile di Rebibbia. "Abbiamo raccolto la testimonianza di tre alte espressioni di cultura: questa piece teatrale che conduce a Italo Calvino, la testimonianza dello studente che ha iniziato un percorso di cultura accademica e Benu. Tutte e tre queste testimonianze, queste manifestazioni di cultura -ha sottolineato il Capo dello Stato- hanno in realtà in comune il senso e il significato che Benu intende esprimere: la rinascita, il futuro, non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

