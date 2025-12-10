Carceri | Mattarella ' arte studio e cultura per costruire futuro e rinascita' 2

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di arte, studio e cultura come strumenti di rinascita nelle carceri. Un'opera simbolica, realizzata con il patrocinio di enti religiosi e governativi, vede due fenici alte oltre otto metri che si illuminano ogni sera grazie all'energia prodotta da cyclette, rappresentando speranza e rinascita.

L'opera, che ha avuto il patrocinio del dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede e del ministero della Giustizia- dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si compone di due fenici alte oltre otto metri, che si accendono ogni sera grazie all'energia prodotta attraverso cyclette collegate a un sistema elettrico. Visibili anche dall'esterno, le immagini sono frutto di un anno di lavoro tra incontri, ascolto e laboratori artistici, durante i quali le detenute hanno disegnato simbolicamente pregi, fragilità, ferite e desideri di trasformazione. Tibaldi ha trasformato questi contributi in un'opera che rappresenta un autoritratto collettivo e porta un messaggio di rinascita e speranza a chi vive la condizione detentiva.

