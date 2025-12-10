Carceri Mattarella a Rebibbia | Esistono istituti con condizioni inaccettabili

Ildifforme.it | 10 dic 2025

Il Presidente Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia, evidenziando le criticità delle condizioni delle strutture penitenziarie italiane. Durante la visita, ha sottolineato come alcuni istituti presentino condizioni inaccettabili, richiedendo interventi immediati per garantire il rispetto dei diritti umani e migliorare la qualità della vita dei detenuti.

Oggi il Presidente Mattarella si è recato a Rebibbia ed ha sollevato la questione delle condizioni delle carceri italiani. Ha quindi sottolineato che non tutti gli istituti sono come questo e che molti si trovano in condizioni terribili e disumane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

