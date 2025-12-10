Carceri Mattarella a Rebibbia | Esistono istituti con condizioni inaccettabili
Il Presidente Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia, evidenziando le criticità delle condizioni delle strutture penitenziarie italiane. Durante la visita, ha sottolineato come alcuni istituti presentino condizioni inaccettabili, richiedendo interventi immediati per garantire il rispetto dei diritti umani e migliorare la qualità della vita dei detenuti.
Oggi il Presidente Mattarella si è recato a Rebibbia ed ha sollevato la questione delle condizioni delle carceri italiani. Ha quindi sottolineato che non tutti gli istituti sono come questo e che molti si trovano in condizioni terribili e disumane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tg2. . "Le carceri garantiscano prospettive di crescita e rinascita". Il presidente #Mattarella in visita a #Rebibbia dice: "Non si possono ignorare lcondizioni totalmente inaccettabili di alcuni istituti". E nella giornata dei #dirittiumani sottolinea ruolo decisivo multi-l - facebook.com Vai su Facebook
"Condizioni inaccettabili". Mattarella torna a denunciare le condizioni nelle carceri Vai su X
Mattarella oggi a Rebibbia, visita al carcere femminile - Il messaggio del capo dello Stato nella Giornata mondiale dei diritti umani: “Italia ne sostiene il rispetto e ripudia la guerra, non indebolire istituzioni ... Segnala repubblica.it
