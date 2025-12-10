Carceri a Montecitorio 72 sagome per ricordare i suicidi | il Memorial Stefano Cucchi
A Montecitorio sono state posizionate 72 sagome con sbarre al posto del volto, per ricordare i suicidi in carcere. Ogni sagoma riporta il nome di chi si è tolto la vita o, in alcuni casi, la parola
(LaPresse) Davanti alla sede della Camera dei deputati 72 sagome con le sbarre al posto del volto. Sotto, il nome di chi si è suicidato in carcere ma anche la parola sconosciuto. L’undicesimo Memorial Stefano Cucchi sceglie Piazza Montecitorio per ricordare il giovane ucciso da due Carabinieri nel 2009 ma anche per ricordare l’emergenza sovraffollamenti e suicidio nelle carceri. Accanto alle 72 sagome una serie di cartelloni che ripercorrono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. “Sono passati 16 anni dalla sua morte” come ricorda la sorella Ilaria, senatrice di Avs, “per me e per tutti è ancora più importante ricordare Stefano quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La strage dei morti e suicidi in carcere: 72 vittime dall'inizio dell'anno. Installazione simbolica a Piazza Montecitorio per l'undicesimo Memorial Stefano Cucchi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Memorial Cucchi, 72 sagome davanti a Montecitorio: “Basta suicidi in carcere” roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Carceri, a Montecitorio 72 sagome per ricordare i suicidi: il Memorial Stefano Cucchi - (LaPresse) Davanti alla sede della Camera dei deputati 72 sagome con le sbarre al posto del volto. stream24.ilsole24ore.com scrive
