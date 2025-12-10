Carcere di Pontedecimo detenute a scuola di teatro | a marzo lo spettacolo

A marzo, il carcere di Pontedecimo ospiterà lo spettacolo

Per Aspera ad Astra è il progetto nazionale di Acri (l’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio Italiane) che Fondazione Carige porta a Genova in un dialogo costruttivo con il Teatro Nazionale di Genova (unico, tra i teatri pubblici italiani). L’iniziativa si ricollega al progetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

carcere pontedecimo detenute scuolaGenova Pontedecimo: il teatro entra nel carcere con 'Per aspera ad astra' - Una quarantina di detenute partecipa al progetto promosso da Acri, che porta l'arte scenica all’interno dell’istituto con corsi di recitazione e mestieri dello spettacolo ... Lo riporta telenord.it