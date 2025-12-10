Carcere di Pontedecimo detenute a scuola di teatro | a marzo lo spettacolo
A marzo, il carcere di Pontedecimo ospiterà lo spettacolo
Per Aspera ad Astra è il progetto nazionale di Acri (l’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio Italiane) che Fondazione Carige porta a Genova in un dialogo costruttivo con il Teatro Nazionale di Genova (unico, tra i teatri pubblici italiani). L’iniziativa si ricollega al progetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
“A un anno e mezzo nel carcere di Pontedecimo, lo sguardo di quella bimba è una stilettata al cuore”
A un anno e mezzo a Pontedecimo, l'appello dei garanti dei detenuti, "Stop ai bambini in carcere"
Bambini in carcere, due casi in una settimana a Pontedecimo: "Uno strazio"
Diciotto detenute in scena: con Alice il teatro prende vita nel carcere di Pontedecimo Vai su X
Dalla foresta certificata al prodotto finito. Un percorso fatto di controllo, cura e lavorazione responsabile: trasporto, taglio, spolvero, stampa e — infine — rilegatura realizzata nella nostra succursale del Carcere di Pontedecimo. La carta ha un viaggio. Noi ci a Vai su Facebook
Genova Pontedecimo: il teatro entra nel carcere con 'Per aspera ad astra' - Una quarantina di detenute partecipa al progetto promosso da Acri, che porta l'arte scenica all’interno dell’istituto con corsi di recitazione e mestieri dello spettacolo ... Lo riporta telenord.it
