Carabinieri la CIO del 14° Battaglione Calabria rafforza i controlli in Irpinia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. Le attività, svolte sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, mirano a prevenire i reati e a garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di necessità. L'iniziativa si inserisce nel solco delle direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, ed è finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza e a contenere possibili escalation di reati predatori durante il periodo festivo.