Carabinieri il generale Masciulli torna a Vasto e visita il comando

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha visitato il comando di Vasto mercoledì 10 dicembre. L’occasione è stata un momento di confronto e scambio di auguri in vista delle festività natalizie, rafforzando il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

