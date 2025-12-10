Carabinieri il generale Masciulli torna a Vasto e visita il comando

Il generale Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha visitato il comando di Vasto mercoledì 10 dicembre. L’occasione è stata un momento di confronto e scambio di auguri in vista delle festività natalizie, rafforzando il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

